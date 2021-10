Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost filmata in timp iși agreseaza fiica de 16 ani. Victima este lovita, amenințata cu moartea și tunsa forțat. Agresiunea s-a produs in casa familiei, anunța Mediafax. Incidentul s-a produs la inceputul lunii octombrie, iar imaginile inregistrate de o camera de supraveghere au…

- Fetele lui Vadim Tudor au fost invitate intr-o emisiune TV, unde au povestit cum se descurca la 6 ani de la moartea tatalui lor. Lidia și Eugenia locuiesc inca in casa parinteasca și nu au de gand sa se mute prea curand de acolo. Pe 14 septembrie s-au implinit 6 ani de la moartea lui Vadim Tudor, iar…

- In total, 5.077.639 de persoane au primit prima doza de vaccin, din care 4.934.807 au schema completa de imunizare, conform datelor CNCAV. Primele 10 localitați – in funcție de procentul acoperirii vaccinale 49.28% – comuna Dumbravița, județul Timiș; 44.62% – comuna Rimetea, județul Alba; 44.49% – orașul…

- Rata de vaccinare la orase se apropie de 30-, in vreme ce la tara aceasta este la jumatate. 28,28- dintre romanii din urban au primit cel putin o doza de vaccin antiCOVID-19, in vreme ce in rural procentul este de 14,22-, potrivit datelor oficiale centralizate pentru data de 5 august. Pe primul loc…

- Veronica are de tras multe ponoase dupa relația avuta cu Constantin, barbatul alaturi de care a crezut ca iși va petrece ultimele zile din viața. Dupa ce s-au iubit luni bune, cei doi au ajuns la cuțite, barbatul, care i-a furat și toata agoniseala din ultimii 16 ani, o și amenința acum cu moartea.

- Viitorul gazoduct Nord Stream 2 ameninta Ucraina si Europa Centrala pe plan „politic, militar si energetic”, spun Kievul si Varsovia, dupa ce Washingtonul si Berlinul au ajuns la un compromis asupra acestui controversat proiect energetic.