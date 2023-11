Stiri pe aceeasi tema

- Un caz revoltator a avut loc in Suceava. Un șofer drogat și prietenul sau au fost reținuți dupa ce au incercat sa mușamalizeze un grav accident de circulație. Un minor care a fost implicat in accident nu a fost lasat sa mearga la spital.Doi barbați au incercat sa convinga un copil sa nu se duca la…

- Un minor in varsta de 15 ani a fost acroșat de o mașina pe trecerea de pietoni din fața Școlii „Cristofor Simionescu" din Plopeni, școala aflata in proximitatea intens circulatului DN 29 Suceava – Botoșani. Accidentul s-a produs luni, in jurul orei 11.45, din fericire consecințele ...

- Un barbat care, in luna iunie a acestui an, a accidentat mortal un copil care traversa strada pe trecerea pentru pietoni, in Oradea, a fost trimis in judecata, in stare de arest preventiv. Anchetatorii au constatat ca acesta avea o alcoolemie de 2,3 miligrame/litru, se deplasa cu o viteza de peste 70…

- Un barbat in varsta de 35 de ani care a accidentat un pieton pe un bulevard din municipiul Slatina a fost testat pozitiv cu aparatul drugtest, ce a indicat prezenta a doua substante psihoactive, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt.Accidentul a avut loc luni dupa…

- Un sofer drogat si-a omorat propria mama, iar pe tatal sau l-a bagat in spital, dupa ce a provocat un grav accident in comuna Maruntei din Olt. Masina condusa de tanarul in varsta de 19 ani s-a izbit violent de un autoturism care circula din sens opus. „La data de 2 septembrie 2023, in jurul […] The…

- Ieri, 30 august. un copil in varsta de 7 ani din localitatea Arsa judetul Constanta a ajuns la Spital dupa ce a fost muscat de cainele familiei. Oficial de la IPJ Constanta La data de 31 august a.c., in jurul orei 19.00, politisti din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Mangalia au fost sesizati cu privire…

- „Noaptea trecuta, in jurul orei 01.30, polițiștii din cadrul Poliției orasului Valenii de Munte au fost sesizați despre faptul ca pe strada Gorunului, din comuna Balțești a avut loc un accident rutier in care a fost implicat un singur autoturism.In baza sesizarii, polițiștii s-au deplasat la fața locului,…

- Un sofer beat a ajuns la spital dupa ce a fost accidentat de propria masina. Neobisnuitul accident a avut loc luni noapte pe un drum din Caras-Severin, scrie Pressalert.ro. Un tanar, de 23 de ani, din Reșița, a fost surprins și accidentat de propria masina, pe DJ 582B. Polițiști au stabilit ca tanarul,…