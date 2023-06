Stiri pe aceeasi tema

- De asemenea, a fost solicitat sprijin din partea instituțiilor cu atribuții in domeniu. Cercetarile sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 6.Potrivit unor surse, au existat mai multe sesizari din partea vecinilor cu privire la faptul ca in locuința respectiva,…

- Un fost polițist in varsta de 67 de ani din București a fost gasit decedat in propria locuința. Conform unor surse, anchetatorii iau in calcul ipoteza sinuciderii. Trupul neinsuflețit al fostului politist a fost gasit, marti, intr-o locuinta din Sectorul 6, fiind deschisa o ancheta de catre politisti…

- Polițiștii din București au fost chemați la o locuința din Sectorul 6, acolo unde un barbat s-ar fi sinucis in propria locuința. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat decesul barbatului de 67 de ani, iar surse din ancheta arata ca acesta ar fi un fost polițist din Capitala pe nume Aurel C.”La…

- Polițiștii de la Secția 14 din Capitala au fost sesizați dupa un apel la 112 ca in cladirea Curții de Apel din Secotrul 4 a fost amplasat un dispozitiv exploziv, potrivit unui comunicat al Poliției Capitalei.„Astazi, 24 aprilie 2023, in jurul orei 11.30, Direcția Generala de Poliție a Municipiului București…

- Trei barbați au fost prinși de polițiști in Capitala și reținuți pentru 24 de ore, dupa ce au sustras un seif dintr-o societate comerciala.Polițiștii de investigații criminale din cadrul IPJ Timiș cu sprijinul Direcției de Investigații Criminale București și Serviciului de Investigații Criminale…

- Polițiștii și procurorii au facut noua percheziții in București la persoane banuite ca ar fi vandut droguri in Capitala, o parte dintre activitați avand loc in apropierea unei școli din Sectorul 5.

- Politistii constanteni fac joi perchezitii la locuinta din Bucuresti a fostului patron OTV Dan Diaconescu, acesta urmand sa fie dus la Constanta pentru audieri. Diaconescu a fost eliberat conditionat in noiembrie 2017, el fiind incarcerat in martie 2015 dupa ce a fost condamnat la cinci ani si jumatate…

- In urma unor percheziții domiciliare, un barbat din Calan a fost reținut pentru deținerea ilegala de arme. Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase Hunedoara, au constatat ca seria de pe componentele armei era ștearsa. In data de 21 martie 2023, polițiștii Serviciului…