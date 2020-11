Stiri pe aceeasi tema

- Familia unui pacient care a murit de COVID-19 reclama conditiile improprii in care i-a depozitat trupul, intr-un sac, cu tot cu tuburi de oxigen si cearsaful de pat, in morga mobila din curtea spitalului din Lugoj.

- Scene halucinante la morga mobila montata in curtea spitalului din Lugoj. Familia unui pacient care a murit de COVID-19 reclama ca trupul acestuia a fost depozitat in condiții improprii, așezat intr-un sac, cu tuburi de oxigen cu tot și infașurat in cearșaful de pe patul de spital.

- Rudele unui pacient decedat din cauza COVID au avut parte de o experiența terifianta in momentul in care a trebuit sa ridice cadavrul din Spitalul Municipal „Dr. Teodor Andrei” din Lugoj. A doua zi, dupa ce rudele barbatului au fost anunțate despre deces, au mers sa ridice trupul neinsuflețit pentru…

- Un barbat mort din cauza COVID-19, la Spitalul Municipal "Dr. Teodor Andrei" din Lugoj, a fost tinut intr-o remorca neinmatriculata, in spatele spitalului, iar familia acestuia a fost obligata sa achite 1200 de lei pentru a ridica trupul neinsufletit, scrie Ziarul Hunedoara. DSP Timiș a venit cu precizari…

- Scene infioratoare a trait o familie din Lugoj, atunci cand s-a dus sa-și ridice persoana draga, decedata de COVID-19, de la morga. Barbatul a fost depus intr-o remorca a unui TIR neinmatriculat, in spatele Spitalului Municipal „Dr. Teodor Andrei” din Lugoj, acolo unde a și decedat. Pentru a-i putea…

- Un barbat din Hunedoara și-a trait ultimele zile ale sale in chinuri groaznice. In contextul in care spitalele din Romania sunt arhipline, secțiile de Terapie Intensiva nu mai au niciun pat disponibil. Familia iși plange cu disperare ruda moarta și povestește situația dificila prin care au trecut. Cate…

- Familia unui barbat decedat a fost nevoita sa astepte zile in sir pana ce trupul neinsufletit le-a fost dat pentru a fi ingropat, dar au fost pusi in fata unui fapt de neconceput, cadavrul fiind in stare avansata de descompunere. Totul dupa o serie de balbe ale celor de la Medicina Legala, structura…

- Beatrice Mahler, managerul institutului Marius Nasta, a declarat la Digi24 ca nimeni nu a fost ranit, dar atât medicii, cât și pacienții sunt speriați. Rudele furioase au încercat sa intre pe ferestre ca sa ajunga la secția de terapie intensiva…