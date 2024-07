Stiri pe aceeasi tema

- Raisa, fetița de doi ani din Dolj care a disparut din fața casei unde se juca alaturi de mai mulți copii, a fost ucisa cu cruzime. Micuța ar fi murit prin asfixiere mecanica prin strangulare, iar pe corp au fost gasite și multe leziuni prin ințepare. Astfel, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul…

- Mai mulți elevi care au participat la Olimpiada Naționala de Istorie au ajuns la spital dupa ce au mancat la un restaurant din zona Codlea. Șapte elevi, cu varste intre 14-18 ani, din judetele Calarasi, Alba, Constanta, au inceput sa se simta rau dupa ce au ajuns la cazare. Aceștia au fost preluați…

- Naegleria fowleri, cunoscuta ca „amiba care mananca creierul”, a facut o victima de doar 10 ani. Micuța balerina Stefania Villamizar Gonzalez a murit la doar 10 ani. Amiba a ucis pana acum 97% dintre persoanele care au luat contact cu ea. O fetița din Columbia s-a stins dupa ce a luat amiba mancatoare…

- Tragedie intr-o familie din județul Calarași. O fetița de 4 ani și bunica acesteia au murit, dupa ce ar fi mancat pește pregatit in ziua de Florii. Copilul s-ar fi simțit rau inca de duminica seara, iar luni dimineața familia a chemat ambulanța. La sosirea echipajului fetița era deja in stop cardio-respirator,…

- Un nou val de praf saharian a ajuns in Romania. Un strat de nisip fin s-a așezat pe mașini dupa ce, marți spre miercuri noapte, a plouat. Imagini cu masini pline de praf, care par mai degraba la capatul unei calatorii pe un drum plin de noroi, au umplut retelele de socializare. Oameni din Tulcea, Constanta,…

- Un barbat in varsta de 51 de ani, din Prahova, diagnosticat cu botulism, se afla internat in stare grava la Spitalul Județean de Urgența (SJU) din Ploiești. Tratamentul specific bolii nu exista la acest moment in Romania și a fost adus din Chișinau. Direcția de Sanatatea Publica Prahova a fost alertata…

- Avioane de lupta ale Marii Britanii, staționate in Romania inca din luna martie, au ajutat Israelul sa doboare dronele și rachetele de croaziera iraniene. Șase avioane de lupta Eurofighter Typhoon ale Fortelor Aeriene Regale Britanice (RAF) au aterizat pe 25 martie la Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu…