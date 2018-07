Stiri pe aceeasi tema

- Camelia Potec, marea campioana la natație, este insarcinata in șase luni. Barbatul alaturi de care urmeaza sa devina mama nu este un personaj din lumea mondena si nici o figura cunoscuta in viata publica din Romania

- Andreea Marin a ajuns de urgența la spital! Dupa ce Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a publicat imagini exclusive cu prezentatoarea tv la o clinica din București, vedeta a marturisit ca are probleme de sanatate. Andreea Marin a ajuns pe patul de spital. Vedeta a publicat mai multe fotografii…

- Cosmin Pigui, primar intr-una dintre cele mai reprezentative comune din Romania - Peștișani, locul in care s-a nascut Constantin Brancuși, acuza „o imensa manipulare platita cu bani straini”. El a declarat ca finanțarile pentru presa venite din strainatate, destinate criticilor PSD, sunt alocate pentru…

- Ministrul Muncii Lia Olguța Vasilescu vine cu acuzații grave, dupa ce liderul PNL, Ludovic Orban, a depus, joi, o plangere penala in nume personal impotriva premierului Viorica Dancila și a liderului PSD, Liviu Dragnea. Din perspectiva fostului primar al Craiovei, aceasta este o strategie foarte similara…

- Un baietel in varsta de 10 ani a cazut pe data de 13 mai de la opt metri inaltime, dupa ce s-a rupt tiroliana cu el, apoi a ajuns la spital cu piciorul rupt, entorsa la o mana si vanatai pe tot corpul. Tatal copilului a povestit cu lacrimi in ochi ca s-a rupt coarda care face legatura intre harnasamentul…

- In loc sa propovaduiasca cuvantul Domnului, preotul ar fi incalcat cu buna știința legea Lui Dumnezeu. Iar ea, Alina... se simte condamnata la o viata mai ceva ca in filme. Si nu ca in filmele cu final fericit, ci ca intr-o drama, in care ea, personajul principal moare! Sufletul Alinei, o femeie de…

- Sase localitati din tara noastra sunt in insolventa, iar Ministerul Finantelor nu a alocat nici un ban din cotele defalcate ca sa le scoata din aceasta situatie, sustine deputatul PNL Romeo Nicoara, intr-o solicitare catre ministrul finantelor Eugen Teodorovici.Citeste si: Revocarea lui Kovesi…