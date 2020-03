Stiri pe aceeasi tema

- O fetita de 4 ani a fost grav ranita dupa ce, sambata, la Medgidia, Romania, a fost injunghiata cu un cutit in abdomen de catre mama sa, minora fiind transportata cu un elicopter SMURD la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta.

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) din Sibiu a montat linia de testare biologica PCR si urmeaza sa mai cumpere doua aparate de testare rapida, iar testarea efectiva pentru noul coronavirus va fi posibila cand vor sosi testerele, au anuntat, marti, atat reprezentantii spitalului, cat si cei…

- O femeie insarcinata care fusese plasata in carantina a fost dusa, vineri, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Craiova, acolo unde a nascut o fetița sanatoasa de 3,4 kilograme, potrivit platformelor Jurnalul Olteniei și Știri pe surse. Managerul unitatii medicale spune ca dupa nastere femeia…

- Un candidat care a mers sa se inscrie la un concurs organizat de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Craiova pentru un post de asistent medical reclama ca a fost intors din drum dupa diploma de bacalaureat, desi este absolvent de facultate. Persoana in cauza, care a dorit sa isi pastreze anonimatul,…

- O fetita in varsta de noua ani din orasul prahovean Baicoi, a murit marti dimineata la Spitalul Judetean de Urgenta din Ploiesti. Copila a fost victima unui accident petrecut, luni seara.

- Andreea Balan trece prin momente grele in vacanța din Mauritus. Vedeta a ajuns de urgența cu cea mica la spital, in urma unei enterocolite. Medicii au anesteziat-o pe micuța pentru a-i face tratamentul.