- A murit Aurel Ghindaru, fostul fundaș stanga al lui FC Brașov, la doar 52 de ani. Ghindaru suferea de mai mulți ani de schizofrenie cronica. In urma cu doi ani, familia lui accepta sa spuna povestea tragediei lui Aurel. A murit Aurel Ghindaru, fostul fundaș de la FC Brașov „Este doliu imens in familia…

- Accident cumplit in Vaslui! Un copil in varsta de 12 ani, din comuna Ștefan cel Mare, s-a stins din viața in aceasta dupa amiaza, dupa ce a fost lovit de o betoniera care și-a continuat drumul. Oamenii legii il cauta pe șofer.

- Imagini incredibile au fost filmate in nord-estul Italiei, grav afectat de ploile torențiale din ultima vreme, dupa o perioada lunga de seceta. Doi oameni au murit și cel puțin patru sunt dați disparuți. Filmarile din elicopter facute de pompieri, dar și cele ale localnicilor arata dezastrul provocat.…

- Un grav accident feroviar a avut loc in aceasta dimineata in localitatea Racu, din judetul Harghita. In accident au fost implicate trenul Regio 4501, care circula pe ruta Brașov- Gheorgheni și un autoturism, care a fost lovit in plin de tren.

- Un motociclist ceh in varsta de 43 de ani a murit, miercuri, dupa ce a lovit o autoutilitara, in timp ce circula in Defileul Jiului.In sprijinul motociclistului ceh au intervenit echopaje SMURD și ale ambulanței din Hunedoara și Gorj. CITESTE SI Caz bizar la Brașov: Atacat de hoți in propria…

- Un politist care a intervenit la un accident rutier in care o fetita de 10 ani a murit a transmis un mesaj colegilor, afirmand ca nu mai poate. Omul, tatal a doi copii, s-a vazut in postura parintilor fetitei respective si a precizat ca a plans. ”In fiecare zi mor copii accidentati din vina noastra,…

- In jurul orei 15.00, Poliția Municipiului Fagaraș fost sesizata cu privire la faptul ca, pe DJ 104A, de pe raza localitații Draguș, județul Brașov, ar fi avut loc un accident rutier in care a fost implicat un ATV. Din primele cercetari efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca ATV-ul ar fi lovit un…