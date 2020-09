Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Londra a decis sa interzica, incepand de luni, adunarile cu mai mult de șase persoane, in contextul creșterii numarului de cazuri de coronavirus, anunța romania-actualitati.ro.Vor fi cateva excepții de la aceasta regula. De cateva zile, numarul de infecții noi in Marea Britanie…

- Autoritațile din mai multe state europene le cer tinerilor in mod special sa respecte regulile de prevenție a infecției cu coronavirus, in condițiile in care statisticile arata ca aceștia sunt primii responsabili pentru noua creștere a numarului de cazuri COVID, scrie The Guardian. Ministrul Sanatații…

- Guvernul de la Londra a decis sa interzica, incepand de luni, adunarile cu mai mult de sase persoane, in contextul cresterii numarului de cazuri de coronavirus. Vor fi cateva exceptii de la aceasta regula. De cateva zile, numarul de infectii noi in Marea Britanie trece de 2.000 de cazuri pe zi. Persoanele…

- Autoritațile din Marea Britanie raporteaza „un numar redus de cazuri” de COVID-19, dupa redeschiderea școlilor, scrie Mediafax. Conform unui studiu al Public Health England (PHE), citat de Guvernul britanic, au fost identificate 67 de cazuri individuale in școlile din Anglia.Focarele de coronavirus…

- In Austria, dupa creșterea numarului infectarilor, masca trebuie obligatoriu purtata de astazi in spații inchise. Același lucru intra in vigoare și in Marea Britanie, unde premierul Johnson a anunțat relaxarea restricțiilor in etape.

- Obligativitatea de a purta masca in magazine, anuntata pe 13 iulie, marcheaza cea mai recenta etapa in procesul lent de acceptare in Marea Britanie a beneficiilor purtarii mastilor faciale in scopul prevenirii transmiterii COVID-19. ''Nu-mi plac, dar daca protejeaza oamenii, atunci trebuie sa le…

- Alti 28 de cetateni romani lucratori la ferma din Herefordshire, din Marea Britanie, au fost confirmati cu COVID-19, se arata in comunicatul transmis, marți, de Ministerul Afacerilor Externe. In urma cu o saptamana, alți zeci de romani de la ferma din Marea Britanie erau confirmați cu coronavirus, iar…

- Autoritatile britanice au anuntat sambata ca, pentru un timp, nu vor mai comunica numarul deceselor asociate Covid-19 inregistrate zilnic, dupa ce Guvernul a dat ordin sa fie facuta o analiza a calculelor, temandu-se ca bilantul a fost exagerat.Citește și: Profeție devastatoare a unui doctor:…