- Guvernele din Europa de Est majoreaza emisiunile de obligatiuni pana la un nivel record, pentru a finanta adancirea deficitelor bugetare, tocmai cand turbulentele de pe pietele emergente fac cererea mai putin fiabila, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

- Chirurgia obezitații, adica așa-numita chirurgie bariatrica, vizeaza in principiu reconfigurarea tubului digestiv astfel incat sa fie favorizat un aport scazut de alimente și o absorbție redusa a principiilor nutritive. Micșorarea stomacului este una din principalele masuri chirurgicale pentru slabit…

- Chirurgia plastica a inregistrat o evoluție semnificativa in ultimele decenii, lucru care a facilitat dezvoltarea și rafinarea tehnicilor chirurgicale, utilizarea tehnologiilor avansate și creșterea gradului de siguranța și eficacitate a procedurilor. In foarte multe proceduri, laserul sau ultrasunetele…

- ”Anul 2023 a atins un nou numar-record de zile de «stres termic extrem», adica zile in care «temperatura resimtita” a depasit echivalentul a 46°C”, se arata intr-un raport publicat luni de catre Observatorul european Copernicus si Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM). Acest indice al ”stresului…

- Interviu cu Dr. Mariana Matei, medic primar chirurgie vasculara și chirurgie generala la Spitalul Regina Maria din Cluj Varicele sunt vene largi, proeminente, palpabile și vizibile la suprafața pielii, in zona coapsei și a gambei. Acestea reprezinta manifestarea locala a bolii varicoase, afecțiune…

- Fluxul refugiaților ucraineni a determinat un exod fara precedent al strainilor in Europa. Concret, populația straina a progresat enorm in ultimii ani in țari precum Germania sau Spania, compensand imbatranirea demografica din țarile respective. Astfel, partea strainilor neeuropeni in populația Germaniei…

- Intre 17 și 23 martie 2024, in Plonia s-a desfașurat ediția centenara a „European Masters Athletics Championships Indoor”, eveniment la care au participat peste 3.200 de sportivi din Europa și mulți invitați de pe celelalte continente. La proba de 3000 m individual, in sala, Vasile Harjoc legitimat…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat joi ca presedintele Klaus Iohannis are sanse sa devina secretar general al NATO, iar Romania merita sa fie reprezentata la un asemenea nivel. Ciolacu a fost intrebat, dupa sedinta Consiliului Politic National al PSD, ce sanse are Klaus Iohannis sa obtina functia de…