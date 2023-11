Stiri pe aceeasi tema

- Doua agentii de stiri de stat rusesti, TASS si RIA, au publicat luni alerte care spuneau ca Moscova muta trupe in "pozitii mai favorabile" la est de fluviul Nipru, in Ucraina, pentru ca apoi, cateva minute mai tarziu, sa retraga informatia, un incident extrem de neobisnuit, care sugereaza neintelegeri…

- Agențiile de stat din Rusia RIA și TASS au publicat luni alerte spunand ca Moscova muta trupele in „poziții mai favorabile” la est de raul Nipro in Ucraina. Dupa cateva minute, au retras alertele, scrie Reuters, care remarca haosul din cadrul instituțiilor militare și a presei de stat cu privire la…

- Doua agenții de știri de stat rusești au publicat luni alerte in care se spunea ca Moscova iși muta trupele pe „poziții mai favorabile” la est de fluviul Nipru din Ucraina, insa dupa odar cateva minute au retras știrile, transmite Reuters. Incidentul, unul extrem de neobișnuit, dezvaluie deruta din…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a cerut vineri, 6 octombrie, sa fie produse mai multe avioane de lupta Su-34, in contextul in care forțele Moscovei iși continua ofensiva din Ucraina, informeaza AFP, potrivit The Moscow Times.Kremlinul a anunțat recent o creștere masiva a cheltuielilor pentru…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un va vizita curand Rusia, unde va avea o intalnire cu presedintele rus Vladimir Putin, au confirmat luni, 11 septembrie, atat Moscova, cat si Phenianul, relateaza agentiile Reuters si Agerpres. Kim Jong Un va vizita Rusia in zilele urmatoare la invitatia lui Putin, a anuntat…

- Presedintele rus Vladimir Putin va avea luni o intrevedere cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan in statiunea rusa Soci de la Marea Neagra, a anuntat vineri Kremlinul, transmite Reuters. Potrivit unor surse turce citate de aceasta agentie de presa, cei doi sefi de stat vor discuta in primul rand…

- Kremlinul a declarat miercuri ca ancheta referitoare la accidentul aviatic in care si-a pierdut viata seful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin , ia in calcul inclusiv posibilitatea ca acesta sa fi fost provocat in mod deliberat. Este prima recunoastere explicita care vine de la Kremlin a faptului…

- Nava de containere Joseph Schulte, sub pavilion Hong-Kong, care a parasit la inceputul acestei saptamani portul ucrainean Odesa, blocat de Rusia, se afla in Ucraina din 23 februarie 2022, cu o zi inainte de inceperea invaziei ruse in Ucraina. Ucraina a anuntat saptamana trecuta un “coridor umanitar”…