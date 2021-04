Caz rar după vaccinul Pfizer. O adolescentă de 16 ani din Maramureș, fără alergii, a intrat în șoc anafliactic O adolescenta de 16 ani din Maramureș a avut o reacție severa imediat dupa imunizare. Ea a primit serul Pfizer și in cele 15 minute de monitorizare de dupa vaccinare, fata a intrat in șoc anafilactic. Simptomele au fost hipotensiune arteriala, desaturare si pierderea temporara a constientei. Cazul a fost facut public de catre purtatorul […] The post Caz rar dupa vaccinul Pfizer. O adolescenta de 16 ani din Maramureș, fara alergii, a intrat in șoc anafliactic appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

