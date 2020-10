Stiri pe aceeasi tema

- Administratorul public al municipiului Deva, Adrian David, de la PNL, a fost diagnosticat, pentru a doua oara in acest an, cu COVID-19, el mentionand ca boala a fost depistata dupa ce duminica a resimtit simptomele unei raceli si a decis sa-si faca un test PCR pentru noul coronavirus la Spitalul…

- 2.158 de cazuri de COVID-19 au fost confirmate in ultimele 24 de ore in Romania, un record absolut de la inceputul pandemiei. Numarul de teste efectuate, in 24 de ore, a fost de 26.021, ceea ce face ca rata imbolnavirilor sa creasca la 8,29 la suta. In ultimele saptamani, mai mulți medici, intre care…

- Capacitațile de testare și resursele asociate acestora sunt esențiale pentru raspunsul la epidemia de COVID-19, subliniaza Comisia Europeana in noile recomandari cu privire la pandemie. Comisia propune realizarea unei strategii comune la nivelul UE privind metodologiile de testare, menționand ca, pe…

- Profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, spune ca numarul de cazuri de infectari cu Sars-CoV-2 va crește “cu siguranța” dupa reinceperea școlilor, potrivit News.ro. El a afirmat, pentru Digi24, ca o astfel de evoluție s-ar fi petrecut in fiecare țara, dar și ca este nevoie sa fie…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a stabilit noi masuri pentru limitarea raspandirii epidemiei de Covid-19. Printr-o decizie aprobata de CNSU, marți, sunt supuse aprobarii și adoptarii in Guvern, se impune purtatea obligatorie a maștilor de protecție și in spațiile deschise. De asemenea,…

- Președintele Klaus Iohannis a lansat, marți, mai multe critici la adresa PSD pentru intarzierile din Senat privind discutarea legii privind carantina și izolarea, care lasa Romania intr-un vid legislativ. Șeful statului a avertizat ca prin aceasta tergiversare, PSD ar putea sa devina vinovat moral de…

- O serie de date publice arata ca CN Unifarm SA, societatea naționala de distrubuție a produselor medicale și farmaceutice, condusa pana de curand de Adrian Ionel, a incheiat contracte de vanzare-cumparare pentru materiale de protectie impotriva noului coronavirus inca de pe 6 martie 2020. La data incheierii…