Caz „pasional”: Japonezul cu 35 de iubite. În ce horă de minciuni a intrat Un barbat din Japonia a fost arestat pentru inselaciune și este cat pe-aci sa stabileasca un record in ceea ce privește hora de minciuni in care a intrat. Plus procedura „inedita” pe care a pus-o la cale. Japonezul a fost arestat dupa ce s-a aflat ca avea 35 de iubite pe care le-a mințit ca este nascut in zile diferite. El a facut acest lucui pentru a primi cat mai multe cadouri, potrivit Daily Mail . Data lui reala de naștere este 13 noiembrie. Una dintre iubitele sale, in varsta de 47 de ani, stia ca ziua lui este pe 22 februarie, in timp ce o alta victima, de 40 de ani, credea ca este nascut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

