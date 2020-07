Caz nou de coronavirus raportat în Sălaj Un caz nou de coronavirus a fost raportat sambata, in județul Salaj. Totalul cazurilor raportate pana in prezent este de 120. La nivel național, pana astazi, 4 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 28.582 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 20.861 au fost externate, dintre care 19.854 de pacienți vindecați și 1.007 pacienți asimptomatici, externați la 10 zile dupa depistare. Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii Institutului Național de Sanatate Publica Numar de cazuri confirmate 1. Alba 463… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

