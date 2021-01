Stiri pe aceeasi tema

- Jeanne Pouchain nu mai exista in ochii oficialilor francezi din 2017, deși femeia de 58 de ani, din Saint-Joseph, este vie și sanatoasa, potrivit The Guardian . Jeanne Pouchain a descoperit ca a fost declarata decedata cand a citit o instiintare oficiala din partea Curtii de apel din orasul invecinat…

- De aproximativ 3 ani, o femeie din Franța face tot ce-i sta in putința sa dovedeasca autoritaților ca nu este moarta. Jeanne Pouchain este o franțuzoaica, in varsta de 58 de ani, care a fost declarata moarta, deși este cat se poate de vie și sanatoasa.

- Femeia din Bihor, declarata de decedata din greșeala de catre un om al legii, a murit seara trecuta la spital. Acum, agentul de politie este cercetat pentru neglijența in serviciu, dupa ce a anunțat atat rudele, cat și medicul de familie sa femeia poate fi inmormantata, deși aceasta inca traia.

- Situatie halucinanta in judetul Bihor. O femeie declarata decedata de catre un politist si-a bagat in sperieti rudele a doua zi, trezindu-se cand o asezau in cosciug, anunța Digi24. Femeia, in varsta de 67 de ani, nu fusese vazuta de cateva zile, așa ca vecinii au anunțat poliția. Joi, un…

- O femeie declarata moarta de un polițist s-a trezit a doua zi, cand familia se pregatea de inmormantare. Acum e la spital. O femeie in varsta de 67 de ani a fost in centrul unei situații cel puțin ciudate. Femeia nu mai fusese vazuta de cateva zile, așa ca vecinii au chemat poliția. Agentul care a ajuns…

- O femeie din judetul Bihor, pe care un politist trimis sa verifice situatia ei a declarat-o moarta fara sa-l astepte pe medic, lasand-o sa zaca in frig, s-a trezit din „morti” o zi mai tarziu, in timp ce rudele o asezau in sicriu.

- Ana Tabarcea, o femeie de 89 de ani, din Predeal, a fost declarata decedata de medicul de familie. Totul, dupa ce asistentul personal care o ingrijea a constatat intr-o dimineata ca batrana nu se mai trezea, asa ca a chemat doctorul, potrivit observatornews.ro. Medicul de familie, certificat de deces…