- Procuratura japoneza a anuntat luni ca urmareste sa obtina un nou verdict de vinovatie pentru un octogenar considerat a fi cel mai batran condamnat la moarte din lume, care urmeaza sa fie rejudecat, la aproape 60 de ani de la prima sa condamnare.

- Harta orașului Targoviște cu cele mai importante obiective turistice a fost recreata intr-o forma tridimensionala din LEGO, permițand vizitatorilor sa se plimbe și sa descopere orașul intr-o singura privire. Timp de cinci zile, copiii participanți la Tabara Lego City Targoviște au avut o experiența…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca și maine, 18 iunie, pe str. București, tronsonul cuprins intre strada Ismail și strada A. Pușkin, I. M „Asociația de Gospodarie a Spațiilor Verzi”, urmeaza sa efectueze intervenții silvotehnice de curațare, defrișare și elagaj. Anterior, Centrul de Informații…

- Parcul de agrement din orașul Pecica a devenit deja principalul loc preferat de localnici pentru a-și petrece timpul liber. Primaria continua lucrarile de amenajare a acestuia. In aceste zile se lucreaza la un nou drum de acces. „Lucram la amenajarea unui nou drum de acces spre parcul de agrement, care…

- In urma cu cateva minute, adica marți seara in jurul orei 20:30, in vestul țarii, intre Arad și Timișoara, s-a inregistrat un cutremur puternic. Primele estimari indica o magnitudine de cinci grade. Cutremurul s-a simțit la Timișoara la Arad și in multe localitați din cele doua județe Informare de presa…

- Numeroase critici au aparut in mediul online dupa ce Primaria Arad a taiat cel mai batran stejar din oras, care avea aproximativ 150 de ani si se afla intr-un parc din centrul municipiului, invocandu-se ca era un pericol pentru siguranta oamenilor, in timp ce unii specialisti sustin ca arborele nu trebuia…

Un numar mare de aradeni au fost revoltați la vestea ca cel mai vechi stejar din Parcul Eminescu a fost taiat vineri, fiind anunțat inclusiv...