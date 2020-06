Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Iași a nascut tripleți la Maternitatea „Cuza Voda” din Iași. Reacția tinerei mame cand și-a strans in brațe tripleții i-a facut pe medici sa planga. Femeia in varsta de 28 de ani a nascut 3 baieți sanatoși, prin cezariana. La Maternitatea „Cuza Voda” din Iași, incidența nașterii tripleților…

- Ministrul Sanatatii a facut ieri o scurta vizita la Iasi, unde s-a intalnit cu managerii de spitale, cu care a discutat despre evolutia cazurilor de coronavirus. Intalnirea cu acestia a avut loc la Maternitatea „Cuza Voda", dupa care Nelu Tataru a mers la Prefectura, unde a purtat discutii cu autoritatile…

- Profesorul universitar doctor Mircea Onofriescu, de la Maternitatea ”Cuza Voda” din Iasi a spus ca unitatea medicala, de interes regional, a fost organizata, in perioada pandemiei, cu respectarea tuturor protocoalelor concepute de Ministerul Sanatatii. Astfel, au fost create circuite speciale pentru…

- „Asteptam pentru octombrie-decembrie un al doilea val, dar tine foarte mult de cum trecem acest val. Suntem in trei zile care altadata erau o minivacanta, suntem dupa doua luni in care toata lumea percepe o zi frumoasa ca o rabdare pusa la incercare, dar trebuie sa inteleaga ca rabdarea fiecaruia dintre…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a avertizat, sambata, la Iasi, ca se asteapta ca in lunile octombrie-decembrie sa fie un al doilea val al pandemiei de coronavirus."Asteptam pentru octombrie-decembrie un al doilea val, dar tine foarte mult de cum trecem acest val. Suntem in trei zile care altadata…

- Medicii de la Maternitatea „Elena Doamna" din Iasi, care acum se afla in prima linie a tratarii pacientelor infectate cu noul coronavirus, sunt in fiecare zi intr-o stare permanenta de teama, nestiind cum va evolua situatia in spitalul lor. Desi in oras exista doua maternitati de stat, „Cuza Voda" si…

- Medicul ginecolog Monica Holicov, de la Maternitatea „Cuza Voda" din Iași, și-a anunțat disponibilitatea de a veni la Spitalul de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava, in sprijinul colegilor de la secția Obstetrica-Ginecologie de aici.Contactata telefonic, vineri, dr. ...

- Monica Holicov, medic ginecolog de la Maternitatea „Cuza Voda" din Iasi, a solicitat detasarea la Suceava in aceasta perioada de criza, impreuna cu o echipa de rezidenti. Cererea medicului Monica Holicov a fost depusa la Directia de Sanatate Publica din Iasi, insa aceasta sustine ca inca nu a primit…