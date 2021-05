Stiri pe aceeasi tema

- „In aceasta dimineata, politistii din Vrancea efectueaza 13 perchezitii domiciliare, pe raza judetelor Vrancea, Vaslui si Prahova, intr-un dosar penal in care sunt efectuate cercetari sub aspectul comiterii infractiunii de producerea de produse accizabile care intra sub incidenta regimului de antrepozitare,…

- Treisprezece perchezitii au loc miercuri dimineata in Vrancea, Vaslui si Prahova, la persoane suspectate de afaceri ilegale cu alcool, relateaza News.ro. Conform unui comunicat remis de IPJ Vrancea, politistii au in vizor 13 adrese in Vrancea, Vaslui si Prahova. Oamenii legii fac cercetari…

- Un barbat de 27 ani a fost reținut, dupa ce a sustras mai multe bunuri dintr-un magazin de pe strada Ceucari. Acesta a fost observat și reținut de catre agentul de paza al magazinului, care a anunțat oamenii legii.

- Un tanar din Constanța a fost pus la pamant, incatușat și dus la secție de jandarmii din Constanța, dupa ce ar fi avut o reacție intaziata in ceea ce privește legitimarea. Oamenii legii nu ar mai fi stat pe ganduri, motiv pentu care au inceput sa il bruscheze pe protestatar. Nu este singurul eveniment…

- Ieri, 4 martie a.c., ora 17.06, polițiștii focșaneni au fost sesizați prin apel 112 de catre o persoana care a relatat faptul ca ar fi fost agresata și ținuta intr-o locuința, impotriva voinței sale, chiar de catre mama sa, fara sa ofere alte date privind locația in care se afla. In urma sesizarii,…

- Urmarire ca in filme in Mihalț: Tanar de 27 de ani, urmarit de polițiști dupa ce nu a oprit la semnal. A abandonat autoturismul și a fugit Poliția Rurala Blaj, in noaptea de 21 februarie, a efectuat un semnal regulamentar de oprire a unui autoturism a carui șofer a ignorat semnalul acestora, astfel…

- Un tanar din municipiul Tulcea a fost sanctionat cu amenda in valoare de 5.000 de lei dupa ce a fost prins in timp ce organiza o petrecere de Sfantul Valentin, incalcand astfel restrictiile impuse in contextul crizei sanitare, au anuntat luni, intr-un comunicat de presa, reprezentantii Inspectoratului…