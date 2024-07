Caz macabru în București. Un bărbat plimba cadavrul fostei iubite într-un cărucior, pe stradă Un barbat care transporta un cadavru intr-un carucior pe o strada din Sectorul 5, vineri seara, a fost observat de trecatori care au sunat la 112. Polițiștii s-au deplasat la fa20a locului, unde l-au gasit și imobilizat pe barbatul respectiv, conform informațiilor transmise de Poliția Capitalei. „Pe data de 19.07.2024, in jurul orei 20:45, Poliția […] The post Caz macabru in București. Un barbat plimba cadavrul fostei iubite intr-un carucior, pe strada appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

