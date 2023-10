Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de Investigatii Criminale – Sector 6 efectueaza cercetari pentru distrugere din culpa, dupa ce documente ale Politiei au ars in urma unui incendiu produs la subsolul unei cladiri din Sectorul 6 unde sunt depozitate bunuri ce se aflau in custodia Directiei Generale de Politie a Municipiului…

- Un barbat de 40 de ani a fost injunghiat duminica, 17 septembrie, in parcarea unui supermarket din Sectorul 3 al Capitalei, scrie news.ro. La scurt timp dupa producerea incidentului, politistii au reușit sa il prinda pe agresor."In jurul orei 13.45, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti…

- ”La data de 17 septembrie 2023, in jurul orei 13.45, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 13 a fost sesizata cu privire la faptul ca, in parcarea unui supermarket din Sectorul 3, in urma unui conflict spontan, un barbat, in varsta de 40 de ani, ar fi fost agresat cu un obiect…

- Un barbat a furat bani din cutia milei dintr-o biserica din Capitala. Hoțul a fost surprins de camerele de supraveghere. Un preot a sunat la 112, iar polițiștii l-au prins in scurt timp. „La data de 23 august 2023, Direcția Generala de Poliție a Municipiului București – Secția 25 a fost sesizata de…

- Din primele date, cainele a scapat dintr-o curte și a atacat o femeie. Este vorba de un metis care are stapan. “Cand polițiștii locali au ajuns la fața locului, acolo era deja un echipaj de la Serviciul pentru Protecția Animalelor din cadrul MAI. Polițiștii locali au tranchilizat cainele, iar proprietarul…

- Un tanar și prietena lui au reclamat in weekend ca li s-au furat „mai multe bunuri din camera de camin”. Poliția Capitalei cauta autorul și a transmis ca „spațiile de cazare reprezinta un loc sigur pentru studenți” și ca acesta este singurul astfel de incident in 2023.„La data de 30 iulie 2023, in jurul…

- Cinci barbați s-au batut ca in filme intr-un supermarket din Sectorul 3 al Capitalei. Incidentul a fost anunțat la 112. Doua dintre persoanele implicate a ajuns la spital. Direcția Generala de Poliție a Municipiului București – Secția 13 a anunțat ca miercuri seara „a fost sesizata prin apel 112, de…