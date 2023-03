Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Radu, 27 de ani, este barbatul care si-a omorat baiatul de numai un an pentru a se razbuna pe fosta iubita.Barbatul s-a certat cu fosta iubita prin mesaje, iar apoi nu a mai fost de gasit. Femeia a sunat la 112 și a dat aresa apartamentului. Polițiștii au dat acolo peste o scena abominabila. Proprietarul…

- Un tanar de 27 de ani, originar din Vințu de Jos, care locuia cu chirie intr-un apartament din cartierul albaiulian Ampoi, și-a omorat copilul in varsta de un an iar mai apoi s-a siucis. Motivul ar fi ca mama copilului, o tanara de 25 de ani din Alba Iulia, l-a parasit la sfarșitul anului trecut, […]…

- Un tanar de 27 de ani, originar din Vințu de Jos, care locuia cu chirie intr-un apartament din Alba Iulia, și-a omorat copilul in varsta de un an iar mai apoi s-a siucis. Motivul ar fi ca mama copilului, o tanara de 25 de ani din Alba Iulia, l-a parasit la sfarșitul anului trecut, pentru […] The post…

- Descoperirea macabra a fost facuta in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 01,00, care au patruns in apartament dupa ce au fost alertați prin apel la 112 de mama copilului care era ingrijorata de unele mesaje primite de la fostul partener, a transmis IPJ Alba, citat de Agerpres . Pentru inceput,…

- Un tanar in varsta de 18 ani din judetul Prahova a fost luat cu forta de pe strada, bagat intr-un autoturism si talharit, dupa ce a refuzat sa ii dea bani unui necunoscut care l-a acostat pe strada. Tanarul a reusit sa scape cand agresorul a mers la benzinarie sa alimenteze masina. Incidentul a avut…

- Un barbat de 40 de ani, dar și un minor de 17 ani au fost prinși de poliție, dupa ce au furat telefonul mobil al unei femei, chiar intr-un supermarket. Ambii au antecedente penale și risca pana la 2 ani de pușcarie Unul dintre cazuri a avut loc intr-un supermarket din Chișinau. Acolo camerele de supraveghere…

- O femeie s-a predat singura, dupa ce a dat lovitura și a furat 1 milion de euro de la firma la care a lucrat. Poliția a incercat sa afle cine este și sa o gaseasca timp de trei luni, insa fara succes. In cele din urma, a venit singura și și-a recunoscut fapta.

- Barbatul, care initial a fost preluat de un elicopter SMURD dupa accident si transportat la Spitalul Judetean de Urgenta din Craiova, s-a prezentat vineri la Unitatea de Primiri Urgente din Targu Jiu, acuzand dureri la coloana cervicala, potrivit Agerpres . Purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean…