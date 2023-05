Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 18 ani este cercetat de procurorii din Iasi dupa ce a batut o persoana, lovind-o de mai multe ori in zona capului, iar victima a murit la spital. Agresorul a fost internat la Psihiatrie pentru a se stabili daca a avut discernamant in momentul comiterii faptei.

- Un tanar in varsta de 24 de ani a fost recunoscut vinovat de savarșirea infracțiunii de vatamare intenționata grava a integritații corporale sau a sanatații care a cauzat decesul victimei, stabilindu-i-se pedeapsa sub forma de inchisoare pe un termen de 12 ani, cu executare in penitenciar de tip inchis.…

- Scandal terminat la spital. Trei barbați din Bucerdea Granoasa au fost reținuți dupa ce au batut un tanar Trei barbați au fost reținuți pentru 24 de ore, dupa ce au batut un alt barbat cu care s-au certat, potrivit reprezentanților IPJ Alba. Scandalul s-a produs la data de 22 aprilie. Potrivit unui…

- La data de 20 aprilie 2023, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de 3 tineri, de 41, 25 și 19 ani, toți comuna Santimbru, care sunt cercetați sub aspectul savarșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii…

- Doua femei au pierit, luni dupa-amiaza, intr-un accident infiorator, dupa ce mașina in care se aflau a fost lovita de tren, iar apoi proiectata intr-un stalp de beton. Totodata, doi copii, pasageri in același autoturism, au ajuns in stare grava la spital. In urma impactului, copilașii, o fetița de…

- Unul dintre barbații din Bistrița-Nasaud a fost descoperit in stare de hipotermie severa de catre fiica sa. Pana sa fie transportata la spital, victima se afla deja in coma profunda și nu a putut fi salvata.Celalalt barbat care a murit de frig locuia singur și nici macar nu s-a putut stabili de cat…

- Scene violente in fața unei case din Bazoș, județul Timiș. Un barbat de 50 de ani a fost luat la bataie de un adolescent de 17 ani, iar ulterior victima a intrat in coma și a murit la spital. Minorul a fost arestat preventiv, iar acum a fost trimis in judecata pentru lovituri cauzatoare de moarte.