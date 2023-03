Stiri pe aceeasi tema

O femeie in varsta de 38 de ani, Joanna Cox, sufera de o afecțiune rara. Doarme pana la 22 de ore pe zi. Joanna Cox, in varsta de 38 de ani, a fost diagnosticata cu hipersomnie idiopatica in 2021, dupa ani de somn excesiv in care s-a luptat sa ramana treaza in timpul zilei, relateaza The Sun, informeaza…

Europa a reușit sa scape de dependenta energetica de Rusia cu o viteza fara precedent, greu de anticipat inainte de izbucnirea razboiului din Ucraina, potrivit Ziarului Financiar.

Expertul in longevitte Mark Hyman, in varsta de 63 de ani, susține ca „varsta sa biologica" (bazata pe markeri ai sanatații celulare) este de 43 de ani, datorita anilor in care și-a perfecționat rutina personala, adoptand un stil de viața sanatos.

O femeie in varsta de 28 de ani, din localitatea Hotarele, judetul Giurgiu, a decedat miercuri, in urma unui accident rutier produs pe DN 41, in localitatea Prundu, potrivit Agerpres.

Fostul pugilist Mike Tyson este acuzat ca a violat o femeie intr-o limuzina, in anii 1990, dupa ce a cunoscut-o intr-un club de noapte din Albany, relateaza Times Union of Albany, potrivit news.ro.

O strabunica din Spania in varsta de 115 ani, nascuta in Statele Unite, este probabil decana de varsta a planetei, a declarat un consultant al Guinness World Records, miercuri, la o zi dupa ce calugarita franceza cunoscuta ca sora Andre, care detinea acest titlu, a incetat din viata la varsta de…

O femeie in varsta de aproximativ 80 de ani a fost accidentata mortal, luni, de un tren, pe raza municipiului Satu Mare, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ).

O femeie in varsta de 52 ani a fost accidentata, joi, pe o trecere de pietoni de pe DN 15, in localitatea Dumbrava Rosie, de un batran in varsta de 82 ani, din Italia, informeaza Agerpres.