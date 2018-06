Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Rusia și-a ucis prietenul cel mai bun, mai mare cu trei ani decat el, iar apoi a plecat cu treaba intr-un alt oraș. S-a intors dupa doua saptamani, iar polițiștilor le-a declarat ca a comis crima din cauza baturii. Potrivit LifeNews, se pare ca barbatul a uitat ce s-a intamplat si abia…

- Incendiu puternic intr-un mall pentru copii. Autoritatile din Moscova sunt in alerta. A fost confirmat deja decesul unei persoane, iar trei pompieri au fost raniti. Incendiu a izbucnit miercuri la un mall dedicat copiilor, in Moscova, la doua saptamani dupa incendiul din orașul siberian Kemerovo,…

- Locuitorii din Moscova si din regiunea acesteia au fost avertizati sa nu iasa afara din case, la cateva zile dupa ce zeci de copii care locuiau in apropierea unei gropi de gunoi cu deseuri toxice au fost spitalizati, informeaza publicatia The Moscow Times. Saptamana trecuta, 57 de copii au primit ingrijiri…

- Un protest spontan s-a declanșat in Kemerovo, Rusia, in orașul unde a avut loc incendiul soldat cu moartea a 64 de oameni, mulți dintre ei copii.La fața locului a venit un guvernator, dar protestatarii cer o comisie specializata, pentru a determina circumstanțele. Oamenii cer demisia guvernatorului…

- Pe retele de socializare au aparut primele imagini de pe camerele de supraveghre care surprind momentul izbucnirii incendiului catastrofal de la un mall din Rusia, în urma caruia peste 60 de oameni au murit.

- Duminica s-a produs un incendiu devastator în cladirea cu patru etaje a Centrului Comercial „Winter Cerry” din Kemerovo, Rusia. Potrivit ultimelor informații, numarul victimelor a ajuns la 64 de persoane, printre care mulți copii, transmite serviciul situațiilor excepționale.…

- Eleva de la Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” din Barlad, care a gafat la Balul Bobocilor din 2016, a fost facuta „vedeta”. Adolescenta a fost batjocorita dupa ce a spus ca Rusia este capitala Angliei. Filmulețul postat și viralizat in ultimele zile este, de fapt, de acum doi ani. Fata este foarte suparata…

- Fotografa franceza Lise Sarfati a trait in Rusia intre 1989 și 1998, perioada in care a reușit sa captureze o parte din haosul anilor ’90 din Rusia. Sarfati a facut poze in Moscova, Norilsk și Vorkuta și le-a combinat in albumul foto „Acta Est”. Acesta a fost primul album al artistei. Numele a fost…