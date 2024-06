Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din comuna Motoseni, judetul Bacau, l-a obligat pe ciobanul care ii muncea la stana sa stea cu picioarele in doua galeti de ciment, deoarece era nemultumit de modul in care erau ingrijite animalele. Agresorul a fost retinut pentru 24 de ore, a anunțat IPJ Bacau, citat de News.ro.Incidentul…

- Caz șocant la o stana din Bacau! Un patron și-a pedepsit angajatul intr-un mod scandalos. Ciobanul a fost bagat cu picioarele in galeți cu ciment și amenințat de cel care il angajase ca il va lasa acolo pana cand betonul se va intari.

- Polițiștii din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Podu Turcului s-au sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunii de lipsire de libertate și au documentat activitatea infracționala a doi barbați, din comuna Motoșeni, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Podu Turcului. Unul dintre…

- Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Bacau au anuntat, miercuri, ca politistii cerceteaza doi barbati din comuna Motoseni pentru savarsirea infractiunii de lipsire de libertate, iar unul dintre ei a ajuns dupa gratii.”Din cercetari s-a stabilit faptul ca, un barbat de 33 de ani, din…

- Polițiștii din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Podu Turcului s-au sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunii de lipsire de libertate și au documentat activitatea infracționala a doi barbați, din comuna Motoșeni, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Podu Turcului. Unul dintre…

- In perioada 19-20 aprilie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Moinești, impreuna cu cei din cadrul secțiilor de poliție rurala arondate, au desfașurat o acțiune in municipiu și in comunele limitrofe, pentru prevenirea și combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere si a faptelor antisociale.…

- Trei copii de 15 ani din Bacau, intre care unul cautat de autoritati, au fost urmariti in trafic de politistii din orasul Nadlac. Ei se aflau intr-o masina care a fost furata tot din Bacau pe 7 aprilie. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arad , minorii au fost observati in trafic in…

- Minorii au fost observati in trafic in timpul unei actiuni care a avut loc in Nadlac impreuna cu politistii de frontiera, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arad. „La vederea unui echipaj, un autoturism si-a schimbat directia de deplasare, politistii pornind in urmarirea acestuia. Autoturismul…