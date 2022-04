Doi bebelusi s-au nascut in locuri diferite, unul in ambulanta SMURD si altul la Spitalul Judetean Constanta, iar mama, care mai are acasa patru copii, nu stia ca asteapta gemeni, a informat, sambata, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Dobrogea”. Conform sursei citate, pompierii au fost sesizati prin 112 ca o femeie insarcinata are dureri si contractii, […] The post Caz inedit la Constanța. O femeie a nascut in ambulanța și apoi din nou la spital. Nu știa ca are gemeni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .