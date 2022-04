Caz inedit în România! Gemeni născuți în locuri diferite. De ce e povestea cu adevărat surprinzătoare! Un caz inedit, despre care s-a aflat sambata, 9 aprilie, vine de la Constanța. O femeie a adus pe lume gemeni – unul dintre micuți a venit pe lume intr-o ambulanța SMURD, iar celalalt la spital. Ce e cu adevarat surprinzator in aceasta poveste? Faptul ca mama nu știa ca are gemeni, potrivit cugetliber.ro. Așadar, […] The post Caz inedit in Romania! Gemeni nascuți in locuri diferite. De ce e povestea cu adevarat surprinzatoare! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Sunt gemeni, nascuti in urma cu putin timp, insa in locatii diferite. Primul dintre gemeni s-a nascut in drum spre spital, in ambulanta SMURD, iar cel de-al doilea la Spitalul Judetean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei” Constanta. Mama nu stia ca are gemeni.

