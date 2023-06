Caz incredibil! Spălătorie auto din Bucureşti, acuzată că deversa ulei în canalizare O spalatorie auto din Bucuresti, acuzata ca deversa ulei in canalizare, a fost amendata cu 60.000 de lei de catre comisarii Garzii de Mediu. ”Urmare a unei sesizari primita la Comisariatul Municipiului Bucuresti al Garzii Nationale de Mediu in legatura cu deversarea de ulei in canalizare de catre o spalatorie auto din Bdul. Basarabia, nr.250, Sector 3, o echipa de comisari a efectuat un control inopinat la operatorul reclamat, anunta, joi, Garda de Mediu. Sursa citata a precizat ca, la momentul verificarilor, pe amplasament s-a constatat faptul ca societatea desfasura activitatea de spalatorie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Urmare a unei sesizari primita la Comisariatul Municipiului Bucuresti al Garzii Nationale de Mediu in legatura cu deversarea de ulei in canalizare de catre o spalatorie auto din Bdul. Basarabia, nr.250, Sector 3, o echipa de comisari a efectuat un control inopinat la operatorul reclamat, anunta, joi,…

- Comisarii Garzii de Mediu au gasit o serie de nereguli la o pescarie din Zabrani, incepand cu faptul ca nici macar nu avea autorizație de... The post Pescarie fara autorizație in Zabrani, amendata de Garda de Mediu appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Comisari de la Garda de Mediu efectueaza in aceasta perioada un control tematic care urmarește verificarea exploatarilor de agregate minerale iar pe acest fond echipa de control s-a deplasat in data de 5 mai in zona raul Suha Mica, in comuna Slatina.Echipa de control a constatat ca o firma avand ca…

- Un incendiu puternic a izbucnit, marti, la un depozit cu materiale plastice din Uzunu, judetul Giurgiu. Din cauza degajarilor mari de fum, a fost emis mesaj Ro-Alert pentru locuitorii a trei comune. Primele informatii arata ca nu sunt persoane ranite. Pompierii au reusit sa localizeze incendiul. Incendiul…

- ”In urma verificarilor efectuate au fost aplicate 19 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 609.500 lei, au fost inaintate 2 sesizari penale si au fost confiscate aproximativ 50 tone deseuri feroase si 10 tone de cupru si aluminiu, anunta Garda de Meidu. Sursa citata a precizat ca echipele…

- ”Urmare a unei sesizari, primita la Comisariatul Municipiului Bucuresti al Garzii Nationale de Mediu, referitoare la disconfortul creat de activitatile desfasurate de un operator economic pe un santier din str. Moeciu nr. 1, din Sectorul 1 al Capitalei, o echipa de comisari s-a deplasat in teren pentru…

- Garda de Mediu anunta, marti, un control al comisarilor din Bucuresti pe terenul situat in Bd. Unirii, FN, Sector 3, (ESPLANADA). ”In urma cercetarilor, din extrasele de carte funciara, rezulta ca proprietarii care detin terenuri/parcele in zona Esplanada sunt: – Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor…

- Deșeurile aruncate aiurea l-au costat pe un oltean 40.000 de lei, dupa ce polițiștii și Garda de Mediu au gasit mormanul de fiare aruncate. Polițiștii au fost sesizați, ieri, ca o persoana ar fi aruncat mai multe deșeuri pe un teren situat in extravilanul municipiului Slatina. Deșeurile erau provenite…