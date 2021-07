Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer de 54 de ani a fost prins de polițiști la volan, sambata, cu o concentrație de 3,66 mg/l alcool pur in aerul expirat, potrivit mediafax.ro. Potrivit IJP Galați, polițiștii au depistat, in trafic un șofer de 54 de ani din Galați, in timp ce conducea o mașina pe strada Uzina de Apa,…

- Un barbat de 54 de ani din Galati a fost retinut, dupa ce a fost depistat la volan, sambata, cu o alcoolemie de 3,66 mg/l alcool pur in aerul expirat, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati.

- La testarea alcoolscopica, a rezultat o valoare de 3,66 mg l alcool pur in aerul expirat, transmite IPJ Galati. In ziua de 31 iulie a.c., politistii din cadrul Biroului Rutier Galati au depistat in trafic, un conducator auto, cu varsta de 54 ani, din Galati, in timp ce conducea un autoturism pe strada…

- Inconștiența la volan atinge cote maxime, mai ales atunci cand cei care comit greșeli uriașe sunt chiar persoanele pe a caror mana se afla viața altor oameni. Acesta este și cazul unui șofer de pe Ambulanța din Suceava, care a fost surprins la volan cu o alcoolemie numai “buna” de intrat in coma alcoolica.…

- Politistii l au testat pe barbat cu aparatul etilotest care a indicat o alcoolemie de 2,62 mg l alcool pur in aerul expirat. Un sofer aflat sub influenta bauturilor alcoolice a fost depistat astazi pe Autostrada Soarelui, pe sensul catre Constanta. Politistii l au testat pe barbat cu aparatul etilotest…

- Mopedist fara permis și sub influența bauturilor alcoolice depistat de polițiști la Valea Lunga. Aparatul etilotest a indicat o valoare de 1,25 mg/l Mopedist fara permis și sub influența bauturilor alcoolice depistat de polițiști la Valea Lunga. Aparatul etilotest a indicat o valoare de 1,25 mg/l La…

- Sambata, politistii Biroului Rutier Cluj-Napoca au retinut un barbat 54 de ani, din comuna Iclod, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante. In fapt, in jurul orei 21.50, politia a fost sesizata cu privire la faptul ca un…

- Barbat din Alba Iulia, BEAT MANGA, cu o alcoolemie de 1,12 mg/l, depistat de polițiști la volanul unei mașini. S-a ales cu dosar penal Un barbat din Alba Iulia a fost reținut pentru conducere sub influența alcoolului. Aparatul etilotest a indicat valoarea de 1,12 mg/l alcool pur in aerul expirat. La…