Caz incredibil: piloții au adormit și au ratat aterizarea Doi piloti au adormit la 11.000 de metri altitudine, ratand pista aeroportului inainte de a se trezi pentru a aduce avionul la sol in siguranta, conform unei publicatii specializate in domeniul aviatiei, citata de BBC. Controlorul de trafic aerian a incercat sa-i contacteze dupa ce au depasit punctul de coborare de pe aeroportul din Addis

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Doi piloti au adormit la 11.000 de metri altitudine, ratand pista aeroportului inainte de a se trezi pentru a aduce avionul la sol in siguranta, conform unei publicatii specializate pe domeniul aviatiei, citata de BBC. Contrlorul de trafic aerian a incercat sa-i contacteze dupa ce au depasit punctul…

