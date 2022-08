Stiri pe aceeasi tema

- Un avion a aterizat de urgența, marți, pe aeroportul internațional Henri Coanda, potrivit Antena 3. Aeronava a facut oprirea pe Otopeni dupa ce la bordul avionului s-a constatat decesul unui pasager. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Avionul Miami – Istanbul a aterizat, luni, de urgența pe aeroportul romanesc Henri Coanda din cauza unui incident de la bord. Potrivit primelor informații, un barbat de aproximativ 65 de ani ar fi decedat in timpul zborului. In momentul in care echipajul de zbor a realizat ca barbatul nu mai prezinta…

- Meteorologii au emis, miercuri, o avertizare meteo Cod portocaliu de vijelii și ploi. București și 21 de județe sunt vizate. Alte judete se afla sub cod galben de instabilitate atmosferica. Avertizarea meteo Cod portocaliu intra in vigoare, astazi, la ora 12:00, și este valabila pana joi, ora 12:00.…

- In Romania au fost diagnosticate trei noi cazuri de variola maimutei, a transmis Ministerul Sanatatii (MS). Este vorba despre trei barbati, cu varste intre 24 si 38 de ani, din Bucuresti, starea lor de sanatate fiind buna. Potrivit MS, cei trei barbați sunt din Bucuresti și au varste de 24 de ani, 33…

- Un incendiu a izbucnit luni la cladirea APACA din București, unde pompierii intervin cu 5 autospeciale cu apa și spuma, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența. Incendiul a fost localizat și pana acum nu au fost raportate victime. „Incendiul se manifesta cu degajari mari de fum”, potrivit sursei…

- Absolventii institutiilor de invatamant din București, in varsta de minimum 16 ani, pot solicita o indemnizatie de somaj pentru o perioada de 6 luni, indiferent daca au promovat sau nu examenul de Bacalaureat. Indemnizația reprezinta 50% din valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor…

- Primaria Capitalei anunta masuri pentru imbunatatirea transportului public de noapte, incepand din data de 1 iunie, incluzand modificari de trasee, precum si posibilitatea de a se plati direct cu cardul bancar. Potrivit PMB, utilizatorii acestor trasee vor beneficia de mai multe facilitați, cum ar fi…

- Polițiștii din București sunt in alerta, dupa ce un deținut condamnat la 23 de ani de detenție a fugit dintr-un spital de urgența unde era adus din penitenciar, pentru tratament medical. „Marți, in jurul orei 07:17 , deținutul Dinca Adrian Constantin, in varsta de 32 de ani, condamnat definitiv la o…