- Zeci de militari ruși au fost raniți in apropierea orașului ucrainean Zaporojia, dupa ce o capra a declanșat o capcana cu grenade pe care rușii o plantasera, informeaza știripersurse.ro . Reprezentanții serviciilor de informații ucrainene au anunțat ca rușii instalau grenade in jurul unui spital din…

- Cel puțin 40 de militari ruși din apropierea orașului ucrainean Zaporojia au fost raniți dupa ce o capra a declanșat o capcana cu grenade pe care tot rușii o plantasera, potrivit Sky News Reprezentanții serviciilor de informații ucrainene au anunțat ca rușii instalau grenade in jurul unui spital…

- Rușii au intețit atacurile asupra orașului Severodonetsk, iar atacurile cu rachete vizeaza și uzina chimica Azot, in care se adapostesc sute de civili, inclusiv copii, anunța oficialii ucraineni. Uzina chimica din Severodonetsk este vizata de „focuri intense ale artileriei”, a anunțat luni guvernatorul…

- Katiujanka este o localitate la nord de Kiev, ocupata de ruși la inceputul invaziei in Ucraina, in care forțele ucrainene au recapatat controlul la sfarșitul lunii martie. Au gasit școala distrusa. In curtea școlii a fost improvizat un cimitir, iar pe terenul de fotbal fusesera sapate tranșee. Intr-una…

- Rușii sunt nevoiți sa foloseasca cipurile de la mașini de spalat și frigidere pentru echipamente militare, din cauza sancțiunilor occidentale, a spus secretarul american pentru Comerț, Gina Raimondo, citata de Washington Post. „Avem relatari de la ucraineni ca atunci cand gasesc echipamente militare…

- Versiunea ruseasca a YouTube, RuTube, este nefuncționala pentru a doua zi consecutiv, dupa un atac cibernetic care a avut loc luni, cand rușii au sarbatorit Ziua Victoriei, potrivit Sky News. „Cineva a vrut cu adevarat sa impiedice RuTube sa arate parada de Ziua Victoriei și focurile de artificii de…

- Drifturi cu tancul in centrul orașului Mariupol. Rușii au fost filmați in timp ce faceau drifturi cu un vehicul blindat in orașul distrus de bombardamente. In imagini se vede cum tancul derapeaza pe strada și trece peste un gard. Tancul ajunge apoi pe iarba și lovește mai mulți copaci. […]…

- Seful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu a declarat, duminica, de Ziua NATO, ca prezenta aliata pe teritoriul Romaniei demonstreaza „angajamentul de neclintit al NATO pentru Articolul 5, de aparare a membrilor sai”. „In momentul de fata, numarul militarilor aliati dislocati in tara…