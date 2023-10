Stiri pe aceeasi tema

- Sute de telefoane mobile au fost furate chiar pe centura Capitalei! Device-urile se aflau intr-o duba, fiind incarcate dintr-un depozit de langa București. Șoferul autovehiculului in care se gaseau telefoanele mobile a fost amenințat de mai mulți barbați care i-au furat incarcatura și au fugit cu ea.…

- Barbatul, banuit de comiterea unei infracțiuni comise duminica, in zona unui mall din București, a fost reperat de polițiști ca se deplaseaza pe DN 1, in localitatea Ciolpani, cu o mașina fara placuțe cu numere de inmatriculare și a fost fost somat sa opreasca, relateaza News.ro.Suspectul a continuat…

- Un șofer care a refuzat sa opreasca la semnalul polițiștilor rutieri a fost urmarit in trafic, in Capitala, iar la un moment dat a pierdut controlul volanului, lovind alte doua mașini staționate, a fost reținut, apoi arestat, dupa ce a refuzat sa fie testat pentru alcool sau droguri.Polițiști din…

- Un hoț cu „abilitați” demne de Spiderman a ajuns in vizorul anchetatorilor din București. Polițiștii din Capitala au reținut un barbat, cercetat pentru furt calificat, acesta fiind acuzat ca, dupa ce ar fi escaladat o schela metalica, a intrat in apartamentul unei femei, de unde ar fi plecat cu bunuri…

- Polițiștii din Capitala au facut miercuri cinci percheziții in București și in Ilfov, intr-un dosar in care se fac cercetari dupa ce in 1 iunie doi barbați au intrat cu scuterul in mașina unei femei, iar in timpul incheierii actelor de constatare amiabila

- Polițiștii din Capitala au dus la audieri 15 persoane din București, Sibiu și Constanța, intr-un dosar penal in care se fac cercetari privind savarșirea infracțiunilor de inșelaciune, fals și uz de fals, prejudiciul cauzat fiind de aproximativ 160.000 de

- Caz șocant in Romania! O clinica medicala a fost trimisa in judecata pentru trafic de organe de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 București. Procurorii au efectuat verificari și au dat in judecata clinica care se afla in Capitala.

- La data de 12 iulie 2023, polițiștii din Blaj au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un tanar, de 24 de ani, din municipiul Blaj, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunilor de violare de domiciliu și distrugere. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, in noaptea de 11/12…