Caz incredibil la Suceava. Un bărbat a fost lovit de mașină de 2 ori în aceeași zi Un batran de 74 de ani din localitatea Dumbraveni, județul Suceava, a ajuns, pana la urma in stare grava la spital, dupa ce a fost lovit de mașina de doua ori in doar cateva ore. Prima data, barbatul din Suceava a fost lovit de mașina la orele amiezii. In timp ce se afla pe bicicleta, batranul din Dumbraveni nu a observat o autoutilitara Mercedes și a intrat in vehiculul respectiv. De la fața locului a fost preluat de un echipaj SMURD care l-a transportat secția UUP a Spitalului Județean Suceava. Era conștient, stabil hemodinamic, policontuzionat cu traumatism cranio-cerebral minor și contuzie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

