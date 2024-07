Stiri pe aceeasi tema

- O ambulanța care trebuia sa transporte un pacient in stare grava la spital, dupa ce i s-a facut rau in Cimitirul Eternitatea din Galați, nu a fost lasata sa treaca pana nu a platit taxa de acces. Conducerea cimitirului spune ca angajatul nu cunoaște regulamentul.

- Primaria din Sanmartin a fost obligata, printr-o sentința recenta a Judecatoriei Oradea, sa-i plateasca reparații in valoare de 5.000 de lei unui șofer care a lovit cu mașina un caprior pe drumul dintre Cihei și Oradea.

- Trei mașini și o ambulanța SMURD s-au ciocnit, sambata, in orașul Constanța. Au fost implicate noua persoane, din care trei vor fi duse la spital. Salvatorii din Constanța au fost solicitați sa intervina la un accident rutier in municipiul Constanța, in care au fost implicate trei autoturisme și o ambulanța…

- Instanța suprema a Uniunii Europene a decis ca Ungaria trebuie sa plateasca o amenda de 200 de milioane de euro pentru ca nu și-a modificat politica de gestionare a migranților și a solicitanților de azil la frontiera, relateaza Libertatea , cu referire la Reuters.

- FOTO&VIDEO: Explozie urmata de incendiu la Dedeman. A fost activat Planul Roșu de intervenție O explozie urmata de incendiu s -a produs, in urma cu puțin timp, intr-un magazin de materiale de construcții de la intrarea in municipiul Botoșani, dinspre Suceava. La fața locului s-au deplasat 12 echipaje…

- Doi tineri au fost raniti, sambata seara, dupa ce masina in care se aflau a parasit partea carosabila, a rupt un gard si s-a oprit in zidul unei case de pe raza localitatii Broscauti, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani.La fata locului s-au deplasat pompierii…

- Un șofer a ramas incarcerat și a ajut nevoie de ajutorul pompierilor dupa ce autoturismul sau s-a ciocnit cu o cifa. Trei echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Drobeta Turnu Severin au intervenit miercuri dupa-amiaza, cu o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de stingere și o ambulanța…