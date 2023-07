Caz incredibil la Constanta!: Un barbat ar fi incercat sa-si omoare fratele pentru a ramane cu cumnata!

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care s-a indragostit de cumnata sa a planuit impreuna cu aceasta uciderea soțului ei ca sa poata ramane impreuna, scrie replicaonline . In acest scop, barbatul a incercat sa cumpere de pe internet o arma de foc cu care sa isi impuste fratele. Sub pretextul ca e deranjat de prezența unor animale…

- Individul ar fi folosit si un spray lacrimogen. Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta au solicitat si obtinut arestarea preventiva a unui barbat, din Agigea, suspetat de savarsirea infractiunii de tentativa de viol. Mandatul de arestare este valabil pe o perioada de 30…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Timis au dispus, vineri, urmarirea penala pentru un barbat care a lovit-o in repetate randuri pe concubina sa din satul Dragoiesti, judetul Timis, provocandu-i leziuni abdominale, lombare, cervicale, in apropierea venei jugulare drepte care i-au pus…

- Un barbat de 45 de ani este cercetat dupa ce a incercat sa fure seiful cu incasari al unei agentii de pariuri din Craiova, el renuntand dupa declansarea alarmei. Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj a transmis duminica, printr-un comunicat de presa, ca un barbat de 45 de ani din Craiova a fost…

- Barbat din Dolj, retinut dupa ce a incercat sa fure seiful unei agentii de pariuri sportive. Un barbat de 45 de ani a fost retinut de politistii din Dolj. Acesta a patruns ilegal in interiorul unei agentii de pariuri sportive, in noaptea de 23 aprilie. Acesta a incercat sa sustraga seiful cu incasari.…

- Barbat din Dolj, retinut dupa ce a incercat sa fure seiful unei agentii de pariuri sportive. Un barbat de 45 de ani a fost retinut de politistii din Dolj. Acesta a patruns ilegal in interiorul unei agentii de pariuri sportive, in noaptea de 23 aprilie. Acesta a incercat sa sustraga seiful cu incasari.…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta au dispus trimiterea in judecata a sapte persoane, pentru savarsirea infractiunii de incaierare. In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut, in esenta, ca stare de fapt ca, in dimineata zilei de 11 august 2019, in timp ce se afla…