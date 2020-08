Stiri pe aceeasi tema

- Un nou focar de COVID-19 a fost identificat la o societate comerciala din judetul Prahova, unde opt dintre cei 110 angajati testati au avut teste pozitive la SARS-COV-2. Acesta este al treilea focar de COVID declarat in Prahova in ultimele doua zile. In ultimele saptamani, mai multe firme din Prahova…

- Potrivit sursei citate, sambata si duminica, zeci de jandarmi din cadrul IJJ Prahova au actionat pentru pastrarea masurilor de siguranta si distantare sociala stabilite de autoritati in zonele aglomerate din municipiul Ploiesti, Oborul si Halele Centrale si zonele turistice si de agrement de pe Valea…

- In saptamana 20 – 26 iulie, 37.4% din totalul cazurilor s-au inregistrat in București, Argeș, Prahova, Brașov și Dambovița. 37.8% din totalul deceselor au fost inregistrate in Prahova, Argeș, București, Dambovița si Buzau. In județul Argeș se inregistreaza o rata de incidenta cumulata peste 200/100.000…

- Directia de Sanatate Publica Buzau anunta primul caz de infectare cu virusul West Nile din acest sezon, la un barbat din judetul Prahova care a locuit mai multe saptamani in comuna buzoiana Beceni, anunța news.ro.Potrivit dr.Carmen Scantei de la DSP Buzau, virusul West Nile a fost confirmat…

- Un barbat infectat cu coronavirus, tratat intr-un spital din India, a murit dupa ce familia lui a scos din priza ventilatorul pentru a conecta aerul condiționat.Barbatul era tratat la secția de terapie intensiva a unui spital din Rajasthan, situate in nordul Indiei.

- Muntenegru a raportat luni un prim caz de COVID-19 inregistrat dupa data de 5 mai si la trei saptamani dupa ce teritoriul tarii a fost declarat liber de coronavirus, transmite Reuters.Persoana infectata, care a sosit din Bosnia, se afla in autoizolare in capitala tarii, Podgorica, a precizat…

- George Floyd, barbatul afro-american a carui moarte in timpul arestarii sale de catre politie a fost detonatorul protestelor din ultima saptamana din SUA, a fost testat pozitiv pentru COVID-19 in data de 3 de aprilie, cu aproape doua luni inainte de deces si cand aproape nu

- Londra a introdus carantina de doua saptamani #Covid-19 Autoritațile de la Londra au anunțat introducerea unei carantine de doua saptamâni pentru toate persoanele care sosesc în țara, inclusiv pentru britanii care au fost plecați în strainatate și revin acasa. Masura se…