Caz incredibil în Giurgiu. Șofer prins pentru a noua oară fără permis Un barbat din Giurgiu a fost reținut de catre oamenii legii dupa ce a fost prins in trafic conducand fara a avea permis. Din verificari, s-a stabilit ca nu e prima oara cand a fost depistat intr-o astfel de situație. Este vorba despre un barbat de 49 de ani, din municipiul Giurgiu. Detalii despre acest […] The post Caz incredibil in Giurgiu. Șofer prins pentru a noua oara fara permis first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Caz incredibil in județul Giurgiu! Un barbat in varsta de 49 de ani a fost prins pentru a noua oara la volan fara permis de conducere in ultimii șase ani. Acesta a fost retinut, pentru 24 de ore, urmand sa fie prezentat instantei de judecata, cu propuneri procedurale. Barbatul a mai fost prins in perioada…

- Un barbat de 38 de ani, din comuna Chinteni, care nu are permis de conducere, a fost prins in noaptea de sambata spre duminica la volan pe strazile municipiului Cluj-Napoca.La data de 7 ianuarie, polițiștii Secției 1 Poliție Cluj-Napoca au identificat in trafic un barbat de 38 de ani, din comuna Chinteni,…

- In jurul orei 19,30, pe raza localitații Teleac, a fost depistat un barbat de 44 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 1,08 mg/l alcool pur in aerul expirat,…

- La data de 17 decembrie la ora 19:40, un echipaj de politie din cadrul Politiei Municipiului Vatra Dornei – Compartimentul Rutier in timp ce se afla in serviciul de patrulare și control al traficului rutier pe raza municipiului Vatra Dornei in cadrul unei acțiuni pe linia consumului de alcool…

- Un barbat in varsta de 36 de ani din localitatea Gaujani, fara permis si cu 0,40 alcoolemie este autorul accidentului cu șase victime, printre care și o minora, produs marti seara pe DN 5 C., in județul Giurgiu.

- Un barbat din judetul Giurgiu, care in urma cu mai putin de o luna a fost eliberat din penitenciar, dupa o condamnare pentru infractiuni la regimul rutier, a fost prins de catre politisti conducand fara permis, scrie News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Urmarire ca in filme, incheiata cu accident, joi seara, pe strazile din Baia Mare. Un tanar de 24 de ani, baut și fara permis, n-a vrut sa opreasca la un control de rutina al politistilor si a gonit cu masina cațiva kilometri, cu agentii dupa el. Evenimentul a avut loc joi seara, in jurul orei […] The…

- PERICOL pe drumurile din Alba: Un șofer a fost prins de polițiști, fara permis. Cum l-au pedepsit PERICOL pe drumurile din Alba: Un șofer a fost prins de polițiști, fara permis. Cum l-au pedepsit Un barbat din Alba Iulia a fost prins in cursul zilei de ieri, 3 noiembrie, de polițiști, in timp ce conducea…