- O tanara femeie din Oregon, care a fost data disparuta in urma cu o saptamana, a fost salvata de pe niste stanci marine pe care s-a prabusit cu Jeep-ul sau Patriot in urma unui accident, supravietuind in tot acest timp doar cu apa din radiatorul masinii distruse de accident, informeaza sambata Reuters.

- O tanara a supraviețuit 7 zile band apa din radiator dupa ce a fost implicata intr-un accident și nu a putut lua legatura cu autoritațile care o cautau. Incidentul s-a petrecut in California, iar femeia de 23 de ani a fost descoperita de un grup care facea drumeții, scrie BBC News. Angela Hernandez,…

- Un barbat din Idaho a supravietuit miraculos dupa un accident de munca șocant. O teapa care facea parte dintr-un utilaj i-a strapuns pieptul. “E ireal sa ma gandesc la ce s-a intamplat”, spune...

- Conducatorul auto a pierdut controlul volanului, a zburat de pe sosea, s-a izbit de acoperisul unei case, apoi a ajuns in curtea locuintei. In tot acest timp, pasagerul din dreapta facea live pe Facebook.

- O fetita de doar patru ani din satul Peresecina, Orhei, a murit dupa ce a fost lovita de o masina pe care tatal sau a lasat o nesupravegheata. Grav este ca la volanul autoturismului a urcat fratele fetei, in varsta de doi ani, transmite Antena3.ro. Oamenii legii au anuntat ca incidentul socant s a perecut…

- Un accident rutier produs sambata dimineața in localitatea Coconari, comuna Poșta Calnau, s-a soldat cu ranirea unui tanar de 35 de ani. Șoferul a pierdut controlul mașinii pe șoseaua acoperita cu criblura, a ajuns intr-un șanț și apoi a ricoșat in peretele unei case. Tanaraul aflat la volanul unei…