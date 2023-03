O ieseanca din Tiganasi a incercat sa-l dea afara din casa lui pe fostul socru, cerand emiterea impotriva acestuia a unui ordin de protectie. Formal, a castigat, obtinand ordinul. In fapt, a reusit sa-si interzica ei insesi sa se mai apropie de rude. Din adresa trimisa de politia comunei catre Judecatorie, rezulta ca Maria I. fusese casatorita cu fiul lui Ioan I., locuind in casa socrului. Sotul murise in 2021, iar ulterior femeia incepuse o relatie cu alta persoana. In cursul lunii mai a anului trecut, Maria I. s-a intors, alaturi de concubin, pentru a-si lua lucrurile din fosta locuinta. A…