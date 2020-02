Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta in varsta de doar 16 ani din Lyon, Franța, a primit amenințari cu moartea in urma unei postari pe Instagram in care critica religia islamica. Poliția pazește acum reședința fetiței cu scopul de a evita un nou incident de tipul Charlie Hebdo.

- FOTO/ Accident de groaza, la Hâncești. Un motociclist de 38 de ani a murit Tragedie pe un traseu din raionul Hâncești. Un motociclist de 38 de ani a decedat dupa ce s-a izbit cu vehiculul sau într-un pilon electric. Totul s-a întâmplat în dupa-amiaza…

- Tragedie fara margini, la Costești. Doi frați au fost gasiți fara suflare la ei încasa. Ofițerul de presa de presa de la IP Ialoveni, Silvia Vetcu a declarat ca, în data de 2 februarie 2020 ora 13.15 poliția din Ialoveni a fost sesizata prin intermediul serviciului 112 referitor…

- Fata, in varsta de 16 ani, din Veneția de Jos, județul Brașov, care a fost data disparuta de tatal ei, miercuri seara, a fost gasita, teafara, in alt județ. Minora a fost depistata joi, in jurul pranzului, pe raza județului Sibiu, de unde a fost preluata de catre un echipaj de poliție din cadrul Secției…

- CHIȘINAU, 26 dec – Sputnik. Un tanar de 18 ani s-a aruncat in gol de la inalțime și a decedat. © Sputnik / Osmatesco Cum recunoaștem un copil care se gandește la suicid – explicația psihologului Ofițerul de presa al Poliției Capitalei, Natalia Stati, a declarat pentru Sputnik Moldova ca totul…

- CHIȘINAU, 12 dec – Sputnik. Un barbat de 58 de ani a decedat in aceasta dimineața, in plina strada. © Photo : Facebook / ‎ГБМ Город без маршруток! / Valentina AngelAccident de circulație in sectorul Rișcani al capitalei Ofițerul de presa al Poliției Capitalei, Natalia Stati, a comunicat pentru…

- Grav accident în capitala! O tânara a fost spulberata de o mașina de taxi, în timp ce traversa strada regulamentar. Impactul a avut loc în seara de 2 decembrie, pe bulevardul Moscova din sectorul Râșcani. Pe un grup de pe o rețea de au fost postate mai multe…