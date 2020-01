Stiri pe aceeasi tema

- O infirmiera germana este suspectata ca le-a injectat morfina unor bebelusi nascuti prematur, care au supravietuit datorita interventiei urgente a echipei medicale, au informat joi parchetul si politia din...

