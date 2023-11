Caz halucinant la Constanta: o profesoară de română a venit beată la școală. Ea s-a prăbușit în fața liceului O profesoara de romana la un cunoscut liceu din Constanța s-a prezentat la ore in stare de ebrietate. Profesoara consumase atat de mult alcool, incat nu s-a mai putut ține pe picioare și a cazut in fața unitații de invațamant unde activeaza. Incidentul s-a petrecut vineri, 10 noiembrie. Cadrul didactic a fost dus in biroul […] The post Caz halucinant la Constanta: o profesoara de romana a venit beata la școala. Ea s-a prabușit in fața liceului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Potrivit presei locale, incidentul s-a petrecut astazi, 10 noiembrie la Colegiul „Mihai Eminescu”.Potrivit unor martori citati de adevarul.ro , profesoara de Limba și Literatura a venit in stare de ebrietate la școala. Starea de ebrietate a femeii era atat de avansata incat, un momnet dat, și-a pierdut…

- Un caz șocant a revoltat intreaga țara. O profesoara de romana a venit beata la școala, dupa ce a consumat o cantitate mare de alcool. Femeia nu a mai putut sa stea in picioare și a cazuty peste mașinile din parcare. Situația profesoarei din Constanța a ingrozit pe toata lumea.

