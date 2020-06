Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Cluj și-a batut nevasta, iar procurorii l-au iertat pentru ca femeia a spus ca a primit un numar de pumni și palmei mai mare decat a recunoscut agresorul. In plus, procurorii nu au fost siguri unde s-a produs actul de violența.Camelia a primit decizia de clasare a faptei dupa trei ani…

- Reprezentantii Agentiei Nationale de Transplant (ANT) au precizat ca toate organele prelevate de la donatorul din Cluj, adica doi rinichi si ficatul, au fost deja transplantate, salvand trei persoane si ca au fost respectate masurile de preventie necesare impotriva noului coronavirus. „Mentionam faptul…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat in jurul orei 10:30 primele decese raportate astazi, fiind vorba de 2 femei si doi barbati din Sibiu, Mures, Timis si Cluj. Iata detalii oferite de autoritati in legatura cu decesele raportate sambata: Deces 1071 - o femeie, de 58 ani, din judetul Sibiu, care…

- Buna ziua, va trimitem din Belgia un film de promovare in cinstea Zilei Costumului Traditional, pe care am celebrat-o ieri. Filmarile au strabatut Europa, plecand de la initiativa dnei Mihaela Popescu - asociatia Agora for Life ( premiata la gala 100 pentru Centenar ) din Belgia, pana in Romania si…

- CFR Cluj este una dintre putinele echipe din România care nu a redus salariile jucatorilor în acesta perioada în care campionatul este oprit din cauza virusului COVID-19. Trupa pregatita de Dan Petrescu a decis pentru moment sa achite salarile integral, dar acest lucru e posibil…

- Un aparat de diagnosticare pentru coronavirus a fost adus la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. Aparatul Real Time PCR a fost trimis de Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara din Cluj, pentru o perioada de trei luni, cu drept de prelungire, a anunțat, marți, George Niculescu,…

- Numarul de beneficiari ai indemnizatiei sociale pentru pensionari era, in februarie 2020, de 962.928 persoane, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Din totalul beneficiarilor de indemnizatie sociala inregistrati in februarie, 803.233 erau pensionari din sistemul public…