Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier destul de grava avut loc luni, in comuna Florești, pe strada Avram Iancu. O femeie de 70 de ani, care se afla intr-una din mașinile implicate a fost grav ranita, astfel ca a avut nevoie de ajutor pentru a parasi mașina, in urma impactului.„O autospeciala și un echipaj SAJ au…

- ACCIDENT la Alba Iulia: O femeie ranita dupa ce doua mașini s-au lovit O femeie a fost ranita intr-un accident rutier petrecut luni dupa-amiaza la Alba Iulia. Potrivit IPJ Alba, au fost implicate doua autoturisme. Evenimentul rutier s-a petrecut la intersecția strazilor Gheorghe Pop de Basești cu dr.…

- O femeie a fost ranita in urma unui accident rutier petrecut pe o strada din Blaj. Ce s-a intamplat O femeie a fost ranita, in urma unui accident rutier petrecut pe o strada din Blaj, duminica 31 octombrie. Potrivit IPJ Alba, la data de 31 octombrie 2021, in jurul orei 15.30, pe strada Alexandru Borza,…

- La 22.10.2021, in jurul orelor 07.30 , un barbat de 30 ani din Campulung Moldovenesc, a condus autoturismul pe DN17, in afara localitații Bucșoaia, avand directia de deplasare Frasin catre Gura Humorului si din cauza ca nu a pastrat o distanta suficienta in mers fata de autoturismul condus de un barbat…

- De un alt eveniment rutier au fost sesizați ieri, la ora 14.26, polițiștii Postului de Poliție Bocicoiu Mare de catre un barbat de 33 de ani din Tisa cu privire la faptul ca a fost implicat intr-un accident rutier soldat cu pagube materiale in satul Tisa, iar conducatorul celuilalt autoturism implicat…

- FOTO, VIDEO| ACCIDENT rutier in Alba Iulia: O femeie, ranita dupa o coliziune intre doua mașini in intersecția de la Stadion ACCIDENT rutier in Alba Iulia: O femeie, ranita dupa o coliziune intre doua mașini in intersecția de la Stadion Un accident rutier a avut loc marți noaptea, in jurul orei 23.15,…

- Un accident rutier a avut loc duminica seara, in comuna Gilau. In urma acestuia, o mașina s-a rasturnat și o femeie, pasagera in autoturism, a fost ranita."Accident rutier in localitatea Gilau, pe strada Someșului Rece. Doua autoturisme implicate, aceeasi direcției de deplasare, respectiv dinspre Someșul…

- Polițiștii din cadrul Poliției orașului Balcești intervin in acest moment la un accident rutier, pe Drumul Național 65 C, in comuna Valea Mare, soldat cu ranirea unei persoane, o femeie in varsta de 30 de ani, din Fartațești. Din primele date, se pare ca victima se afla singura in mașina și ar fi pierdut…