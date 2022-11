Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 13 noiembrie, in jurul orei 14.00, polițiștii rutieri au fost sesizați despre producerea unui accident rutier pe D.N. 18, in localitatea Tisa. ”Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un tanar de 20 de ani din Rona de Sus, aflat la volanul unui autoturism pe D.N. 18, localitatea…

- Vineri, 21 octombrie, polițiștii Secției 2 Bogdan Voda au fost sesizați prin apel unic de urgența cu privire la faptul ca la un imobil din localitatea Rozavlea, o femeie a fost agresata fizic de fratele acesteia. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat o femeie de 35 de ani din Rozavlea,…

- O femeie in varsta de 27 de ani, care a devenit mama la varsta de 15 ani, a fost retinuta de catre politistii argeseni sub acuzatia ca si-a abuzat, in mod repetat, fiul. Ea este suspectata ca, dupa ce initial si-a abandonat copilul, lasandu-l in grija autoritatilor, cativa ani mai tarziu a decis…

- Femeia lovita de tren, in aceasta dimineața, in localitatea Marna din judetul Satu Mare, a murit, transmite ISU Satu Mare. Este vorba despre o femeie, in varsta de 73 de ani, suferinda de hipoacuzie. In ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de medicul aflat la fața locului, femeia a decedat. Astazi,…

- Un duhovnic grec de rang inalt, episcopul de Dodoni Chrysostomos, a facut declarații care au starnit indignarea vineri, 2 septembrie. „Nici o femeie nu este violata fara consimțamant” și „avortul nu trebuie efectuat nici macar in caz de viol” sunt afirmațiile inadmisibile care au declanșat indignarea…

- Tragedia lovește din nou Maramureș. In urma cu 10 minute, in Tauții Magherauș s-a produs un accident deosebit de grav. O victima este incarcerata. Traficul se desfașoara pe un singur sens. Acum se intervine pentru salvarea victimei incarcerate. Vom reveni! ACTUALIZARE: TRAFICUL A FOST BLOCAT IN…