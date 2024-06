Stiri pe aceeasi tema

- O fetita de numai 3 ani dintr-o comuna din Salaj a murit, iar sora ei in varsta de 8 ani este la spital in stare grava, dupa ce parintii le-au spalat cu o solutie folosita pentru deparazitarea oilor. Politistii au deschis acum o ancheta in acest caz. Trebuie mentionat ca substanta poate duce chiar…

- Tragedie in Salaj, unde o fetița de numai 3 ani a murit dupa ce parinții ei au spalat-o cu o soluție de deparazitare pentru oi. Sora ei in varsta de 8 ani este acum internata in stare grava.Oamenii legii au deschis o ancheta in acest caz, insa nu este singura tragedie de acest fel. In ultimele 4 luni,…

- Se inmulțesc cazurile de decese sau afecțiuni grave ale persoanelor care folosesc pe corpul uman soluție pentru deparazitarea oilor. In Salaj, o fetița de 3 ani a murit iar sora ei de 8 ani este in stare grava la spital pentru ca au fost spalate de parinți cu astfel de soluții deparazitare pentru uz…

- Un barbat de 44 de ani, care era cioban la o stana de oi din localitatea Secas, judetul Timis, a murit, dupa ce a baut o soluție care se foloseste la deparazitarea oilor. Politistii au deschis dosar penal, transmite News.ro.

- Un barbat, de 44 de ani, care era cioban la o stana de oi din localitatea Secas, judetul Timis, a murit dupa ce a baut o substanta folosita la deparazitarea oilor. Inainte sa-și ia viața, barbatul a sunat-o pe sora sa pentru a-și lua adio. Un barbat, de 44 de ani, din Lugoj, a murit, vineri, dupa ce…

- Un barbat in varsta de 44 de ani, care era cioban la o stana din apropierea localitații Crivobara (comuna Secaș), și-a pus capat zilelor, vineri dupa-amiaza. Barbatul a murit dupa ce ar fi baut soluție pentru deparazitarea oilor. „La data de 24 mai a.c., in jurul orei 13:23, polițiștii…

- Noi probe au fost preluate de inspectorii sanitar-veterinari din casa familiei indoliate, in incercarea de a stabili exact ce a dus la tragedia din Calarași, iar rezultatele au fost alarmante. De ce au murit, de fapt, bunica și fetița de patru ani, care au mancat pește cumparat din magazin. Ce au demonstrat…

- O cursa de mașini desfașurata in Sri Lanka s-a incheiat tragic, dupa ce un concurent a scapat controlul volanului și a intrat in mulțime. Printre morți se numara patru oficiali ai cursei și spectatori, inclusiv o fetița de 8 ani. Unii dintre raniți sunt in stare critica, așa ca este posibil ca numarul…