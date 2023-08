Stiri pe aceeasi tema

- Grecia este destinația preferata a multora dintre romani vara de vara. Este o țara extrem de ofertanta, cu multe peisaje de vis, mancare buna și localnici ospitalieri. Cei mai mulți sunt mulțumiți de condițiile de care beneficiaza, insa exista și unii care se declara dezamagiți de experiența elena.…

- Mara Banica a fost corespondent de razboi. In urma cu mai bine de 20 de ani de zile, jurnalista a trecut prin experiențe pe care nu le va uita pe curand, in zone de conflict. Intr-un interviu pentru Fanatik, ea a rememorat intamplari neașteptate. Inainte de a aparea in emisiuni și show-uri de televiziune,…

- BRomania a trecut prin clipe de panica in timpul filmarilor pentru Miami Bici 2. De ce a crezut actorul ca se confrunta cu probleme de sanatate. Ce a pațit. Ce a marturisit, intr-un interviu exclusiv pentru Xtra Night Show.

- Consumul real al gospodariilor din Ungaria reprezinta 72% din media UE. Aceasta este a doua cea mai rea situație din Uniunea Europeana, potrivit cifrelor Eurostat, scrie publicația maghiara de opoziție NEPSZAVA, citata de Rador. Anul trecut, consumul ungar a recuperat 2 puncte procentuale din decalajul…

- Horia Brenciu a fost protagonistul unui incident neașteptat petrecut chiar in timpul unui concert privat. In timp ce canta, rotofeiul și energicul artist s-a impiedicat și a cazut pe scena sub ochii ingroziți ai participanților. Cand toți credeau ca s-a accidentat grav la fața, artistul a reușit sa…

- Un barbat din Maramureș s-a ales cu dosar penal pentru uz de fals, dupa ce a fost prins in Vama Petea cu ITP-ul mașinii falsificat, scrie Presa SM. Pentru ca ii expirase inspecția periodica a mașinii, șoferul a crezut ca va pacali vigilența oamenilor legii, așa ca și-a facut ITP-ul singur, din pix.

- Președintele american Joe Biden a reacționat ironic dupa ce a s-a impiedicat și a cazut pe o scena amplasata in campusul Academiei Forțelor Aeriene, din Colorado, unde fusese invitat sa inmaneze diplome absolvenților. El susține ca a fost „subminat”, dar se simte bine. „Am fost subminat”, a ras Biden,…

- Dennis Man (24 de ani) și Valentin Mihaila (23 de ani) au fost criticați de presa italiana pentru prestația lor din meciul Cagliari - Parma, scor 3-2, partida constand in turul semifinalelor barajului de promovare in Serie A. ...