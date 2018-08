Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2.900 de candidati, dintre care 12 sunt absolvenți care au obținut media 10.00 la examenul de bacalaureat s-au ”lupat” astazi ca sa ocupe un loc in Univeristatea de Medicicina și Farmacie ”Carol Davila” din București. Cei mai mulți, peste 1.800 de tineri, s-au inscris la medicina generala, restul…

- Cea mai mare concurenta la admiterea la Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) ”Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca a fost inregistrata la specializarea Radiologie si Imagistica, unde sunt 5,2 candidati pe un loc la buget, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- In loc sa foloseasca GPS, date mobile sau o conexiune wireless pentru localizare, Facebook vrea sa realizeze un sistem de ghidare in care utilizatorul este indrumat de inteligenta artificiala. Divizia de cercetare specializata in tehnici de inteligenta artificiala a Facebook, impreuna cu cercetatorii…

- Universitatea din Suceava nu renunta la planurile de infiintare a unui program de medicina, un obiectiv pe care reprezentantii institutiei il au in vedere de mai multi ani.Rectorul interimar al Universitatii „Stefan cel Mare", prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, a mentionat ca exista ...

- Cel mai modern centru de simulare in medicina din țara, unde au fost instruiți 17 000 de studenți, cel de la Universitatea de Medicina și Farmacie Tirgu Mureș, a fost acreditat, fiind primul și singurul centru din Romania recunoscut internațional.

- Tanara solista de muzica populara Ina Ioana Todoran, din Alba, a continuat sa performeze in pregatirea pentru meseria pe care și-a ales-o. Ea a absolvit Universitatea de Medicina și Farmacie din Targu Mureș ca șefa de promoție a secției in limba romana. Iar asta dupa ce, in urma cu șase ani, cunoscuta…

- Asociatia Medicilor Stomatologi Galati organizeaza si anul acesta traditionala manifestare ”Zilele Stomatologiei Galatene”. Timp de trei zile, la Galati, zeci de medici, studenti la medicina, medici rezidenti sau medici seniori, dar si personalitați marcante la nivel national si international in domeniul…